Inter-Venezia, le probabili formazioni: due ballottaggi per Inzaghi

Le possibili scelte di Inzaghi e di Zanetti, out per Covid, in vista della sfida di campionato in programma al 'Meazza'

Alessandro De Felice

Dopo il successo a fatica in Coppa Italia contro l'Empoli negli ottavi di Coppa Italia, arrivato dopo i tempi supplementari, l'Inter si rituffa sul campionato. I nerazzurri ospitano la neopromossa Venezia a San Siro nella sfida valida per il 23° turno.

Fatta eccezione per il 'Tucu' Correa, Inzaghi avrà tutti a disposizione per la sfida contro i lagunari. Il tecnico nerazzurro ritrova la formazione tipo, ma deve sciogliere due dubbi.

Davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni, con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo. Perisic a sinistra e Dzeko in avanti sono sicuri di un posto. A destra Dumfries è in vantaggio su Darmian, mentre in avanti è testa a testa tra Lautaro e Dzeko.

Sulla panchina del Venezia non ci sarà Zanetti, fermato dal Covid, ma il suo vice Bertolini. 4-3-3 per i lagunari con il debutto di Ullmann a sinistra, Ampadou a destra e la coppia Caldara-Ceccaroni a completare il reparto difensivo davanti a Lezzerini. A centrocampo spazio a Cuisance, Vacca e Crnigoj, mentre in avanti il tridente sarà formato da Okereke, Henry e Aramu.