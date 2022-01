Repubblica – Col Venezia visti limiti che l’Inter sembrava non avere

L'edizione odierna di Repubblica analizza il successo di misura dell'Inter contro il Venezia. "Nulla di preoccupante", conferma il quotidiano

"Se il campionato prevedesse i tempi supplementari, probabilmente Dzeko li avrebbe aspettati per segnare". Apre così l'articolo di Repubblica in merito alla vittoria, last-minute, dell'Inter contro il Venezia. "La gara contro gli arancioneroverdi ha messo in luce alcuni limiti della capolista, che fin qui sembrava non averne: l’allergia per il contropiede veloce, i troppi palloni sprecati sotto porta e una certa prevedibilità nel palleggio quando le difese avversarie si chiudono. Nulla di preoccupante, ci mancherebbe, ma i nerazzurri hanno abituato i tifosi allo champagne, ai lustrini e al tappeto rosso", spiega poi il quotidiano.