Il tecnico dell'Inter ha deciso di tenere in ritiro la squadra nella serata di oggi. Allenamento e poi tutti a casa dalle famiglie

Dopo la vittoria con l'Empoli, l'Inter sarà in campo domani sera a San Siro con il Venezia. Considerando anche i prossimi due impegni contro Arsenal e Napoli, mister Inzaghi ha deciso di concedere un po' di relax in famiglia prima della gara di domani a tutta la squadra.

Come riporta La Gazzetta dello Sport "Sarà un prepartita diverso dal solito, quello di Inter-Venezia: dopo l’allenamento di oggi, infatti, Lautaro e compagni non andranno in ritiro. La squadra si ritroverà direttamente domattina".