Inter-Venezia, pagelle CdS: “Barella elettrico, il migliore. Steccano in due”

Grazie alla rete di Dzeko al 90', l'Inter ha ottenuto i tre punti contro un buon Venezia, capace di difendersi bene prima del guizzo del bosniaco. Il Corriere dello Sport evidenzia la prestazione non brillante dei nerazzurri, dando 6 insufficienze. Il migliore, però, è Barella, voto 7: "Subito dinamico e “elettrico”, gioca tanti palloni in maniera non banale e non è un caso che sia lui a firmare il pari. Si fa sentire anche in fase di riconquista". Bene anche Dzeko (6,5) mentre Bastoni, Darmian, Calhanoglu, Perisic, Sanchez e Handanovic (6) conquistano la sufficienza. 5,5, invece, per De Vrij, Dimarco, Vidal e Brozovic mentre steccano (5) Lautaro e Skriniar, i due peggiori secondo il CorSport.