Inter-Venezia, pagelle TS: “Il migliore è Barella. Voto 5 per tre titolari”

La prestazione non brillante dell'Inter contro il Venezia si riflette nelle pagelle del match. Per Tuttosport, il migliore è Barella (voto 7): "Spinge a tutta nonostante l’ammonizione presa dopo 25 minuti consigli di frenare un po’ il suo ardore. Segna un gol col piglio del centravanti ed è un po’ dappertutto, tanto che quando vede il suo nome sul tabellone". Più che sufficienti (6,5) Dzeko e Dumfries mentre strappano il 6 Handanovic, Darmian, Bastoni, Perisic e i subentrati Dimarco, Vidal e Sanchez. 5,5, invece, per De Vrij e Calhanoglu mentre deludono (voto 5) Skriniar, Brozovic e Lautaro.