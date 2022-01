Inter-Venezia, vigilia con tanti dubbi per i lagunari. GdS: “Gara rinviata se…”

La situazione del club lagunare a poche ore dalla sfida di campionato in programma a San Siro contro l'Inter

Vigilia complicata per il Venezia. Il club lagunare attende il match contro l'Inter, in programma oggi alle 18 a San Siro, con tanti dubbi legati al Covid. La squadra di Paolo Zanetti, che non sarà al 'Meazza' proprio causa Covid, è arrivata a Milano nella serata di ieri.

"Lista dei 25 presentata in Lega non comunicata, lista dei convocati non diramata. Precauzione legata all’ultimo giro dei tamponi, ma anche con un pizzico di pretattica. L’altra certezza è che in panchina al Meazza non ci sarà Paolo Zanetti, uno dei positivi nel folto gruppo dei 15 tesserati, sostituito dal suo vice, Alberto Bertolini".