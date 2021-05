Linea verde Inter? Progetto non scontato: i precedenti di Conte dicono altro

Il progetto della dirigenza nerazzurra si scontra con le idee del tecnico, che ha sempre puntato su calciatori già pronti

Ridurre i costi e ringiovanire la rosa , in particolar modo nelle seconde linee: sono queste le linee guida dell'Inter per quanto riguarda il mercato estivo. Un progettodi linea verde che, tuttavia, potrebbe scontrarsi con le idee di Antonio Conte, da sempre abituato a lavorare con calciatori già pronti per puntare a vincere nell'immediato. Tuttosport evidenzia il precedente dello scorso anno:

"Il primo, di messaggio, il presidente dovrà però darlo a Conte che chiede precise garanzie sul fatto di tenere tutti i big, vuole rinforzi mirati (un esterno mancino, un altro attaccante e un centrocampista in più) e non è convinto dall'idea di avere come seconde linee giovani che non hanno mai avuto esperienza in grandi squadre. D'altronde, un'estate fa, quando l'Inter aveva in mano Tonali e poteva prendere Kumbulla, alla fine arrivarono Vidal e Kolarov, acquisti che rendono bene l'idea del Conte-pensiero sui giovani".