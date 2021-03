Inter, oggi nuovo giro di tamponi: lunedì il verdetto su ripresa e Nazionali

Ieri non sono stati effettuati nuovi tamponi, lunedì arriverà l'esito dei test che effettueranno e si capirà se potranno riprendere gli allenamenti

L'intervento rapido da parte dell'Ats potrebbe essere stato decisivo nel bloccare il diffondersi del focolaio in casa Inter. Dopo i 4 casi di positività, ieri nessun nuovo positivo. E dopo l'uscita dall'ospedale dell'ad Marotta è un'altra notizia buona per i nerazzurri. Il dirigente dell'Inter proseguirà la convalescenza a casa.

Secondo il Corriere dello Sport "Non è ancora il momento di tirare definitivamente un sospiro di sollievo, ma in casa nerazzurra aumentano le speranze di aver contenuto il contagio. Ieri non sono stati fatti tamponi. Il prossimo giro verrà effettuato oggi e, dunque, per un nuovo riscontro sull’evoluzione della situazione bisognerà attendere la giornata di domani. A quel punto si capirà anche se, da un lato, potranno riprendere gli allenamenti alla Pinetina e, dall’altro, se ci saranno margini perché l’Ats rimuova il blocco e consenta ai nerazzurri convocati di raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali – che continuano a premere in questo senso -, seppure con qualche giorno di ritardo".