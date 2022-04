TS – Si è rivista l’Inter del periodo d’oro. “A Torino Bella Addormentata ma ieri…”

Seconda vittoria di fila per l'Inter che, dopo il successo di Torino, si conferma in casa contro il Verona: l'analisi di Tuttosport

Seconda vittoria di fila per l'Inter che, dopo il successo di Torino, si conferma in casa contro il Verona. "A Torino la Bella Addormentata si è svegliata dal torpore e ieri contro il Verona nel primo tempo, d’incanto, si è rivista l’Inter del periodo d’oro. Un’Inter che, con i tre punti conquistati, ha agguantato il Napoli portandosi a meno uno dal Milan. Quanto accaduto conferma come avesse ragione Simone Inzaghi nel sottolineare che il blocco della sua squadra fosse essenzialmente psicologico (i parametri atletici, studiati attentamente dallo staff tecnico, non avevano evidenziato campanelli d’allarme)", spiega Tuttosport.