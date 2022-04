Inter-Verona, a San Siro arbitra Marinelli. Scelto Aureliano al Var

Sarà Livio Marinelli l'arbitro di Inter-Verona, in programma sabato a San Siro per la 32ª giornata di Serie A. Ecco la designazione completa

Sarà Livio Marinelli l'arbitro di Inter-Verona, match in programma sabato a San Siro per la 32ª giornata di Serie A. Ecco la designazione completa per la sfida tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e la squadra allenata da Igor Tudor.