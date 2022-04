Inter-Verona, Calhanoglu posa tra Dumfries e Correa: “Continuiamo così”

Dopo la partita contro i gialloblù arrivano sui social i post dei nerazzurri che festeggiano i tre punti

Di continuità dopo un momento storto al quale era necessario mettere la parola punto ha parlato Inzaghi alla fine della gara col Verona. L'Inter doveva dimostrare di non aver vinto per caso a Torino contro la Juventus e ha trovato i tre punti contro la squadra di Tudor ritrovando, soprattutto, il suo modo di giocare. Quello che era mancato più di tutti agli interisti. E così, giustamente, dopo i novanta minuti vittoriosi nello spogliatoio ci si prende un po' di tempo per festeggiare una buona prestazione. "Continuare così", ha scritto Calhanoglu posando in mezzo a Dumfries e Correa. Un diktat per l'ultimo parte della stagione.