Dimarco: “60mila persone allo stadio, un’altra cosa. Con Calha abbiamo provato…”

Il calciatore nerazzurro, che ha giocato dal primo minuto al posto di Bastoni, ha parlato alla fine della partita con il Verona su DAZN

Federico Dimarco ha sostituito oggi, da titolare, Alessandro Bastoni in difesa. Inzaghi lo elogiato per le sue qualità e lui alla fine della gara col Verona ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del giocatore nerazzurro:

Stupende per tutti, anche per chi non è interista. Anche se non ero qua, nella scorsa stagione, con lo stadio vuoto era brutto giocare. In gare così con 60mila persone a spingere è tutta un'altra cosa.