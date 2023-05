Inter, a Verona tocca a Dzeko: “A secco da 21 partite: Inzaghi si fida ma…”

Edin Dzeko non segna dal 4 gennaio in campionato contro il Napoli e dal 18 gennaio in Supercoppa col Milan: stasera titolare a Verona

"E dopo Lukaku, ora tocca a Dzeko". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla titolarità del bosniaco questa sera contro il Verona. Big Rom si è ripreso con la doppietta di Empoli e con l'ottima partita giocata contro la Lazio domenica: per questo Simone Inzaghi vuole concedergli un po' di riposo, per cercare di ritrovare anche il miglior Dzeko, a secco di gol dal 18 gennaio in Supercoppa col Milan e dal 4 gennaio in campionato contro il Napoli.

Segnale — "Sono trascorsi 3 mesi e mezzo e ben 21 partite senza che Dzeko segnasse lo straccio di un gol. La fiducia di Inzaghi, però, non è mai venuta meno. Quelle con Empoli e Lazio sono state le uniche gare che il bosniaco non ha giocato. C’è stato, sempre dall’inizio, negli ottavi di Champions, con il Porto e, nei quarti, con il Benfica, nonché nella semifinale di Coppa Italia contro la Juve. E, anche senza mettere il suo nome sul tabellino, ha saputo rendersi utile", sottolinea il Corriere dello Sport che evidenzia come Dzeko abbia segnato 4 gol al Verona in 9 incroci.