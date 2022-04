Inter-Verona, Lautaro squalificato: vede la partita in tribuna con la figlia

Il calciatore argentino era non disponibile per aver collezionato troppe ammonizioni: era a San Siro per tifare per i compagni

Eva A. Provenzano

Non era a disposizione per la partita contro il Verona perché squalificato: troppi cartellini gialli collezionati nel corso delle partite giocate. LautaroMartinez però ha fatto il tifo per i suoi compagni dalle tribune d'onore di San Siro. E con lui c'era una sua tifosa speciale, la piccola Nina. La compagna del calciatore interista li ha immortalati mentre guardavano insieme verso il prato verde del Meazzae ha scritto: "Oggi con papà". E la foto è ovviamente finita citata tra le stories dell'attaccante.