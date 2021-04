Inter-Verona, la gioia di Eriksen su Instagram: “Un’altra vittoria”

Sui social il danese ha commentato con un post la vittoria che vale tre punti importantissimi

È stata dura per l'Inter trovare un varco disponibile per superare il Verona. Il gol di Darmian è arrivato al 75esimo dopo tante difficoltà e tanto giro palla. Eriksen ha avuto anche sul piede l'occasione di una punizione che poteva tirare meglio. Conte nel secondo tempo lo ha sostituito con Sensi e lui è tornato in panchina, accolto dal cinque di Vidal (assente perché sta cercando di recuperare da un infortunio al ginocchio). Faccia cupa sullo zero a zero e con un sorriso così dopo il gol di Darmian.