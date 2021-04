Inter-Verona, nerazzurri nettamente favoriti: 1 in lavagna a 1,31. I gol…

Le quote della sfida tra Inter e Verona, valida per il 33esimo turno di Serie A e in programma domenica alle 15 a San Siro

Alessandro De Felice

Dopo le due mezze battute d'arresto di Napoli e La Spezia, la capolista Inter torna a San Siro, dove ha sempre vinto dopo il 2-2 con il Parma del 31 ottobre 2020. Nonostante il doppio pari arrivato negli ultimi due incontri, la capolista è nettamente avanti nella sfida con il Verona, con l'«1» dato a bassissima quota, 1,31.

Gli scaligeri, senza troppe motivazioni vista la comoda posizione di metà classifica, vedono il «2» a 9,00, mentre il pareggio si gioca a 5,20. Dopo due 1-1 consecutivi, i nerazzurri sperano di tenere la porta inviolata, e le quote sono dalla loro parte: il Goal è infatti a 2,04, mentre il No Goal è sensibilmente più basso, a 1,67.

(Fonte: AgiProNews)