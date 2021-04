Dybala: “Lo scudetto andrà all’Inter. Io nerazzurro? Quand’ero al Palermo…”

Le parole del centravanti della Juventus: "È stato un anno differente: abbiamo cambiato tanto, speriamo di far meglio nella prossima stagione"

Intervenuto sul canale Twitch di Ibai Llanos, streamer e commentatore eSports, Paulo Dybala, centravanti della Juventus, ha parlato così della stagione bianconera, gettando la spugna per quanto riguarda lo scudetto: "Abbiamo vinto la Supercoppa contro il Napoli e avremo la Coppa Italia contro l'Atalanta, ma lo scudetto finirà all'Inter. È stato un anno differente: abbiamo cambiato tanto, speriamo di far meglio nella prossima stagione e di imparare dagli errori. Io all'Inter? Quando ero già al Palermo si parlò di un interesse forte dell’Inter, ma il presidente Zamparini non voleva vendermi. Non ci furono altre offerte da Spagna e Inghilterra".