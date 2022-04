CdS – La vittoria con la Juve ha riacceso l’Inter. “Verona schiantato nel primo tempo”

L'analisi del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter contro il Verona: "La vittoria sulla Juventus ha riacceso l'Inter"

"La vittoria sulla Juventus ha riacceso l'Inter. La conferma è arrivata ieri contro un Hellas schiantato in un primo tempo nel quale la formazione di Inzaghi è tornata a essere bella e intesa come nei giorni migliori". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter contro il Verona. Una prestazione positiva per i nerazzurri, sempre padroni del gioco e con le idee chiare. "Eccezion fatta per un lampo di Simeone, murato in uscita da Handanovic, nel primo tempo non c'è stata storia: 13-2 i tiri e 56% di possesso. L'Inter era semplicemente... troppo per il Verona".