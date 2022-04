Inter-Verona, Setti: “Sarebbe bello fare i tre punti, ma partiamo da sfavoriti”

Il presidente gialloblù ha parlato, ai microfoni di DAZN, della sfida contro i nerazzurri prima del fischio d'inizio

-Siamo arrivati al decimo anno di presidenza, ha una squadra abbastanza forte per portare i tre punti via da San Siro?

Sarebbe bello riuscirci proprio perché non ci siamo mai riusciti. Ma poi è evidente che giochiamo contro la squadra campione d'Italia, fortissima, quindi diciamo che ce la giochiamo. Ma partiamo da sfavoriti e lo sappiamo chiaramente.

Veniamo da anni in cui abbiamo costruito un percorso della settimana intenso, costruito sulla nostra dimensione e la nostra pelle. Sapendo che dobbiamo sforzarci di più di chi ha tanti campioni. Abbiamo deciso di cambiare subito e siamo riusciti a fare una bella cosa.

Il calcio lo conoscete meglio di me. Ci ha fatto capire che è un giocatore per noi, con la giusta cazzimma, come direbbero a Napoli. Un tipo di giocatore che qua piace molto, quindi vediamo.