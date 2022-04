Inter-Verona, al Meazza capienza al 100%: quanto entusiasmo! Venduti oltre 50mila biglietti

Il club nerazzurro attende tantissimi spettatori a San Siro per la sfida della squadra di Inzaghi contro quella di Tudor

Si gioca sabato alle 18 e dopo la vittoria contro la Juventus i tifosi dell'Inter non vedono l'ora di vedere se è stato il momento della svolta. Se i tre punti fatti contro i bianconeri, in quelle circostanze, sono un segnale per poter sperare ancora in un finale di stagione bellissimo.