Inter-Verona, i tifosi nerazzurri sempre presenti. Il dato sugli spettatori

Dopo il pari con il Monza i sostenitori dell'Internon si sono fatti scoraggiare. E per la partita con il Verona - insieme alla tifoseria ospite - hanno fatto registrare un quasi esaurito. I tifosi interisti non sono certi nuovi a certi numeri ma si può pensare anche ad un modo per caricare la squadra in vista della finale di Supercoppa italiana contro il Milan che si giocherà mercoledì sera a Riad.