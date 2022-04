Inter-Verona, Tudor: “Forte dubbio Barak. Simeone e Lautaro? Prendo il primo”

Le parole del tecnico a due giorni dalla gara del Meazza con i nerazzurri di Inzaghi

Igor Tudor, allenatore dell'Hellas Verona, in conferenza stampa si è proiettato sulla gara con l'Inter. Queste alcune delle sue dichiarazioni a due giorni dalla sfida del Meazza: "È una delle partite più belle, c'è poco tempo tra le due partite, ma sono sufficienti per recuperare bene dopo una bella vittoria in casa, che ci dà carica. Giocare a San Siro ti dà grande motivazione. Proveremo a fare una bella gara".

"Ha avuto quest'influenza intestinale che è piuttosto pesante. Non si è ancora allenato con noi, è in forte dubbio. Veloso è invece vicino al rientro. Gli altri sono a posto, anche Lasagna".

"Di sensazioni si vive poco. Sarà super difficile, ma anche super bello. Dovremo fare le cose con grande motivazione, ma senza 'obblighi'. Sta tutto a loro, ma questo non significa che noi non andremo a cento. Vogliamo fare le nostre cose".

"L'unico obiettivo è fare una bella gara sabato. Ci stiamo preparando bene, domani ci sarà la rifinitura e poi andremo là per vedere cosa siamo in grado di ottenere".

"La chiave è la stessa di quando c'è una favorita e una sfavorita: loro non devono fare una grande gara, noi sì. Noi dovremo avere tanti giocatori che stiano bene, loro no. Per vincere devi avere almeno 4-5 elementi che fanno una grande gara e gli altri che non commettono errori".