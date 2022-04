Inter-Verona, nel 1999 l’esordio travolgente di Vieri: tripletta nel 3-0 finale

Domani i nerazzurri affrontano gli scaligeri, nel remake di quella che fu la gara dell'esordio interista di Bobo Vieri

Debutti così non capitano tutti i giorni. Soprattutto, non sempre si concretizzano alla perfezione dopo estati di calciomercato bollenti, come fu quella del 1999, quella che portò in nerazzurro Christian Vieri. Il 29 agosto 1999 il suo esordio con la maglia dell'Inter, davanti a un San Siro trepidante d'attesa per quello che i giornali, all'epoca, ribattezzarono "Mister 90 miliardi".