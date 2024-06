Due le opzioni possibili, come scrive Tuttosport: "Ieri intanto in sede si è presentato Djibril Niang, agente di Lucien Agoumé, insieme a Oscar Damiani e Domenico Cecere, intermediari per l'Italia per il giocatore. Il francese non è stato riscattato dal Siviglia (dove era arrivato a gennaio) nonostante sia stato schierato titolare nelle ultime 7 gare di campionato: troppi per il club andaluso gli 8 milioni necessari al riscatto. Agoumé ha un contratto in scadenza nel 2025 quindi l'Inter o riesce a venderlo, oppure - dovrà rinnovargli il contratto per un'altra stagione, l'unica cosa sicura è che il centrocampista non rimarrà agli ordini di Inzaghi".