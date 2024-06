Oscar Damiani, ex calciatore e oggi agente, ha fatto visita oggi pomeriggio alla sede dell'Inter in viale della Liberazione. Queste le sue parole all'uscita raccolte dall'inviato di FcInter1908 Daniele Vitiello: "Una visita di cortesia. Su Agoumé dovete chiedere al procuratore. Prestito? Non lo so, vediamo: oggi non posso dire niente. Rimanere all'Inter? No, andrà a giocare: comunque non sta a me, non voglio parlare perché non sono il procuratore del giocatore".