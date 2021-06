Inter, quattro giocatori in vetrina. Vidal verrà liberato a costo zero

Oltre al cileno, l'Inter spera di riuscire a piazzare anche Perisic, Lazaro e Vecino

In casa Inter si pensa alle cessioni e a sistemare i conti. In questa sessione di mercato il club nerazzurro dovrà innanzitutto cedere qualche pezzo pregiato e fare cassa con qualche giocatore che non rientra più nel progetto.

"Agli Europei i fari saranno su Perisic e Lazaro. Il croato ha un solo anno di contratto, guadagna molto e ha estimatori in Germania e in Inghilterra. Lazaro tonerà per il ritiro dopo il prestito al Borussia Monchengladbach. Inzaghi potrebbe valutarlo, ma in caso di offerta, l'austriaco difficilmente verrà trattenuto; ieri la "Bild" parlava dell'Eintracht Francoforte. In Sudamerica, invece, obiettivo su Vidal e Vecino. Il cileno verrà probabilmente liberato dall'Inter a costo zero, bisognerà però capire se ci saranno club disposti a versargli, anche su più anni, l'ingaggio da 6.5 milioni. Vecino, reduce da un '20-21 passato per lo più in infermeria, è sul taccuino del Napoli del suo mentore Spalletti", si legge su Tuttosport.