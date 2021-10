CdS – Inter, via la clausola nel rinnovo Lautaro: ecco come salirà l’ingaggio

Il Corriere dello Sport svela i dettagli dell'annuncio arrivato nella giornata di ieri

Lautaro Martinez ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2026. Ieri l'annuncio di un accordo ottenuto già diverse settimane fa. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli: "Martinez in questa stagione guadagnerà 5 milioni (per non appesantire di colpo il monte ingaggi; nel 2020-21 era a 2,7), poi dal 2022-23 supererà i 6 milioni (6,2) e avrà ulteriori (piccoli) scatti ogni anno oltre a bonus se raggiungerà un certo numero di reti e in caso di titoli conquistati dalla squadra. Via la clausola rescissoria da 111 milioni".