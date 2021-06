CdS / Inter-Vidal, dal messaggio al Club America al Qatar: un problema per l’addio

Il futuro del centrocampista cileno resta in bilico: l'Inter vorrebbe cedere Vidal ma c'è un grande ostacolo per l'addio

Arturo Vidal ora considera l'addio all'Inter, ma le possibilità che possa concretizzare la cessione sono ridotte. Il calciatore cileno, impegnato in Copa America con la Roja, guadagnerà 6,5 milioni di euro netti nella prossima stagione. Come spiega il Corriere dello Sport, l'unica manifestazione concreta d'interesse al momento è arrivata dal Qatar, ma l'ostacolo per l'addio resta l'ingaggio.