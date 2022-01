Inter-Lazio, Vidal favorito su Gagliardini. E in avanti potrebbe esserci una sorpresa

Con Bologna-Inter sub iudice, Calhanoglu è costretto a saltare Inter-Lazio per squalifica. Al suo posto, secondo Tuttosport, è favorito Vidal

Con Bologna-Inter sub iudice, Calhanoglu è costretto a saltare Inter-Lazio per squalifica. Al suo posto, secondo Tuttosport, è favorito Vidal su Gagliardini: "Il cileno, che sarebbe stato titolare a Bologna - e che dopo il rosso rimediato contro l’Ecuador sarà costretto a saltare le prossime tre partite della sua nazionale - è in vantaggio su Gagliardini , nonostante l’ex Atalanta avesse ben figurato nella partita di andata, contrastando con caparbietà la potenza fisica di Milinkovic-Savic (a proposito, se dovesse scendere in campo stasera a San Siro toccherebbe quota 150 presenze con la maglia degli attuali campioni d’Italia)", spiega il quotidiano.