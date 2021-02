Inter, la grinta di Vidal nell’ultimo post: “Più fame di quando ho iniziato”

Il calciatore ha ringraziato il cielo di quanto ottenuto finora nella sua carriera e lo ha fatto davanti al suo parco macchine

Il cileno ha scritto un messaggio che dimostra la sua grinta notissima: "Grato a Dio e alla mia famiglia per tutti queste benedizioni. Siamo ancora più forti e più affamati di quando abbiamo iniziato. Vamos carajo", ha scritto in un post pubblicato su Instagram. Il calciatore si è allenato questa mattina con il suo personal trainer e nel pomeriggio si è allenato agli ordini di Conte, alla Pinetina. Con il Genoa però potrebbe non essere ancora titolare, l'allenatore nerazzurro potrebbe confermare la squadra che ha fatto bene con Eriksen in campo nelle ultime gare.