SOCIAL / Vidal carica l’Inter: Milano è solo nerazzurra

Il cileno ha mandato un messaggio alla squadra che dopo la vittoria nel derby dovrà continuare a dimostrare la sua fornza

Arturo Vidal, il giorno dopo il derby, è ancora molto felice di quanto l'Inter è riuscita a fare battendo il Milan. I nerazzurri sono ora a più quattro dalla diretta rivale e il cileno lo ricorda ai suoi follower e pure al club nerazzurro che ha taggato in una stories su Instagram. "Milano è solo nerazzurra", si legge sulla foto che ha postato. Quattro braccia alzate con i muscoli in bella vista in segno di forza e due cuoricini nerazzurri per incitare tutti a continuare a lottare per l'obiettivo della squadra, confermato ieri con una vittoria per 0 a 3. Nella gara contro i rossoneri, il centrocampista è entrato nel secondo tempo per sostituire Barella. Veniva da un infortunio che lo aveva messo ko dalla gara con la Fiorentina.