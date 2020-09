Inter, Bucciantini: “Perché Vidal si e Nainggolan no? Differenza facile. Conte ha un timore”

Il giornalista di Skysport, Marco Bucciantini, ha parlato del possibile approdo all’Inter di Arturo Vidal. Il centrocampista sta per rescindere il suo contratto con il Barcellona e i nerazzurri sono pronti a piombare su di lui. Il suo arrivo fa pensare alla cessione di Nainggolan che è tornato alla Pinetina. Il club non ha voluto concederlo nuovamente in prestito al Cagliari. Ausilio ha spiegato che sarà valutato da Conte e dirigenti e il giornalista ha fatto un paragone tra il belga e il cileno che piace tanto all’allenatore interista: «Ci si chiede quale sia la differenza tra Nainggolan e Vidal ma la differenza è facile, la fa la conoscenza. Lui conosce molto bene Arturo che è diventato un grande nella sua Juve. Credo che il timore di Conte sia uno. Quando la telecamera inquadra Radja con la palla si vede che è un giocatore eccezionale, ma c’è tutto quello che succede fuori dalla telecamera, sia durante la partita che al di fuori del campo».

(Fonte: SS24)