L’Inter aspetta Vidal: le previsioni che filtrano dalla Pinetina sul rientro

Gli aggiornamenti sul centrocampista cileno, ai box per un infortunio muscolare: il ritorno in campo non è imminente

Alessandro Cosattini

L'Inter aspetta il recupero di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è ancora ai box e il suo rientro non è imminente. Salvo sorprese dovrà saltare anche l'Atalanta, come sottolineato da Sportmediaset: "Ci sarà ancora da attendere per Vidal: sul cileno le ultime previsioni che filtrano dalla Pinetina ci proiettano al 2 ottobre, sfida contro il Sassuolo. Inzaghi infatti rischia di dover rinunciare al centrocampista anche per la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk", si legge.