GdS – Inter, Vidal non è ancora pronto. Quando è atteso il rientro di Sensi

Gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport sui rientri in campo dei due centrocampisti, attualmente ai box

Si avvicinano i rientri di Arturo Vidal e Stefano Sensi. Simone Inzaghi attende i due centrocampisti in casa Inter e dalla Gazzetta dello Sport arrivano le ultimissime sulle loro condizioni fisiche: “Restano ai box soltanto Sensi e Vidal. L'azzurro sarà pronto dopo la sosta, poi starà a Inzaghi e staff medico valutare se convocarlo già per Lazio-Inter del 16 ottobre. Vidal potrebbe farcela per il Sassuolo (2 ottobre)”, si legge.