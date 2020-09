Dal Barça all’Inter, ecco come Vidal ha cambiato il suo profilo su Twitter

È diventato un giocatore dell’Inter quindi dopo l’annuncio ufficiale e le sue prime parole da giocatore nerazzurro, Arturo Vidal ha cambiato la sua home sui social. Su Twitter, dove ha 4,6 mln di follower ha cambiato la foto del profilo e della copertina e ha scelto le foto utilizzata dal club per dare la notizia del suo acquisto. In quella del profilo ha alle spalle il numero 22, quello che ha scelto e che rappresenta per la società nerazzurra bei ricordi. Come quelli che Conte ha quando si parla del cileno che ha fortemente voluto a Milano. Sorrisi e abbracci oggi nella sua prima seduta di allenamento: obiettivo essere in campo con la Fiorentina. Per il momento Vidal segue 91 profili sui social, c’è quello dell’Inter tra questi. Ci sono anche tantissimi ex compagni della Juve. C’è tempo per ambientarsi e cominciare a seguire i suoi nuovi compagni. Su Instagram segue già Lukaku che lo ha accolto oggi alla Pinetina.