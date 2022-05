Repubblica- Inter fatta la partita serviva. Visto in video il primo tempo del Milan

L'Inter non fa sconti, batte il Cagliari e rimanda il verdetto scudetto all'ultima giornata di campionato

"I nerazzurri hanno fatto in tempo a vedere in video il primo tempo della partita di San Siro, poi si sono infilati in spogliatoio, dove hanno ricevuto la notizia delle due reti milaniste. Domenica prossima succederà tutto insieme. I rossoneri in campo a Reggio Emilia, i nerazzurri in casa con la Sampdoria. Per l’Inter l’unico incastro possibile per arrivare allo scudetto sarebbe vincere con il Milan sconfitto", chiude il quotidiano.