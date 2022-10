Inter-Viktoria Plzen, la moviola GdS: “Manca soprattutto un rosso nella ripresa”

“Partita che non è stata esattamente un “Izoard” per lo svedese Ekberg: eppure qualche situazione disciplinare ha lasciato a desiderare. Per esempio nella prima parte quando due falli evidenti su Lautaro Martinez non sono stati rilevati; oppure quando - nella ripresa - sarebbe dovuto arrivare il secondo cartellino giallo per Mosquera, laterale del Viktoria: il primo cartellino lo aveva preso per “disturbo” a Onana; il successivo sarebbe stato consono al 22’ s.t. per il pestone su Bastoni. Buonista, Ekberg: anche con Havel, sanzionabile per un altro pestone a Dimarco. Corretto il giallo a Pernica (palla completamente mancata e calcione a Dumfries) che già nel primo tempo (su Lautaro, appunto) aveva rischiato il cartellino. Gol regolare con “check” per la posizione di Lautaro nel 3-0 di Dzeko”, si legge.