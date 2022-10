Inter, ottavi di Champions League: i bookie punta forte sui nerazzurri

Le quote in vista del quinto turno della fase a gironi di Champions League tra gare in programma e pass per gli ottavi

Alessandro De Felice

Rischia, anche se parecchio, solo la Juventus nella fase a gironi della Champions League 2022/23. Con il Napoli che sta dominando e capace di conquistare con largo anticipo gli ottavi, altre due squadre della Serie A dovrebbero riuscire a superare la fase a gironi della massima competizione continentale.

L’Inter grazie ai quattro punti conquistati nel doppio confronto con il Barcellona ha rimesso le cose in ordine. Nel Gruppo C il Bayern Monaco siede comodo sul trono a punteggio pieno, ma la squadra di Inzaghi vista la difficoltà del girone può essere soddisfatta per i 7 punti conquistati, 3 in più sul Barça che ha anche gli scontri diretti a sfavore.

Con il segno 1 a quota 1,14 di Inter-Viktoria Plzen, gara in programma per mercoledì 26 ottobre, Inzaghi e i suoi si prenderebbero gli ottavi, ipotesi bancata a 1,10, mentre il passaggio del turno del Barcellona vale 5,50.Dopo la doppia sconfitta contro il Chelsea il Milan non può più sbagliare nel Gruppo E.

I londinesi sono primi con 7 punti, il Salisburgo è a 6, i rossoneri hanno 4 punti come la Dinamo Zagabria. Proprio Dinamo Zagabria-Milan (martedì 25 ottobre) diventa decisiva: i rossoneri devono vincere e il segno 2 è comunque probabile sulla lavagna scommesse di Betaland a 1,81. Per il passaggio del turno c’è comunque ottimismo, con il Chelsea davanti a tutti alla quota simbolica di 1,02 e il Milan che a 1,55 almeno nei pronostici ha un buon vantaggio sul Salisburgo, a 2,25.

Non può ovviamente sorridere la Juventus, che a due giornate dal termine ha 5 punti di ritardo su PSG e Benfica e di fatto oltre a batterle entrambe dovrebbe sperare in un suicidio sportivo dei francesi o dei portoghesi. La situazione è complicatissima e per tradurla in quote è sufficiente pensare che per ogni euro scommesso sulla Juventus agli ottavi se ne vincono 18.

(Fonte: RED/Agipro)