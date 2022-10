Inter-Viktoria Plzen, Inzaghi punta su Dumfries e Gosens: scelta fatta in regia

Con il recupero di Lukaku, Simone Inzaghi avrà a disposizione tutti in vista della sfida contro il Viktoria Plzen, fatta eccezione per Marcelo Brozovic.

Per scardinare la difesa ceca, la peggiore della Champions League insieme ai Glasgow Rangers, Inzaghi è pronto a lanciare Dzeko in coppia con Lautaro. In mezzo al campo tocca ancora a Calhanoglu, come riferisce il Corriere dello Sport: