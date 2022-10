Inter-Viktoria Plzen, i tifosi nerazzurri rispondono presenti: altro sold out al Meazza

Prosegue inoltre la vendita di Inter-Sampdoria di sabato 29 ottobre e Inter-Bologna di mercoledì 9 novembre, ultima sfida a San Siro prima della sosta per i Mondiali. Per il match contro i blucerchiati, che segnerà il ritorno di Dejan Stankovic a San Siro, restano in vendita gli ultimi posti di terzo anello. La sfida contro il Bologna di Thiago Motta, altro ex nerazzurro, sarà l'ultimo match a San Siro del 2022 interista. Per Inter-Bologna è attiva la promozione “Porta gli amici”, con la quale è possibile ottenere due biglietti scontati del 50% acquistando altri due biglietti a tariffa Intera. Anche in questo caso si invitano i tifosi ad acquistare in anticipo per assicurarsi i migliori posti di primo e secondo anello e non perdere l’ultima sfida casalinga del 2022.