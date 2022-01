EDICOLA CDS – L’Inter già nel futuro: ecco Villar e Bremer

"L'Inter è già nel futuro: ecco Villar e Bremer". Recita così il titolo del taglio alto del Corriere dello Sport in edicola martedì 4 gennaio 2022

"L'Inter già nel futuro: ecco Villar e Bremer". Recita così il titolo del taglio alto del Corriere dello Sport in edicola martedì 4 gennaio 2022. "Inzaghi al lavoro per la prossima stagione. Il tecnico nerazzurro vorrebbe subito lo spagnolo, ma la Roma è fredda su Vecino come contropartita. Il centrale del Torino l'erede di De Vrij". La copertina è dedicata al mercato Juve ma c'è spazio anche per le novità su Lukaku: "Chelsea-Lukaku, scatta la tregua dopo l'esclusione".