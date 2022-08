Gds – Inter-Villarreal, pagelle: pieno inverno per Handanovic. Dimarco il migliore

Il giorno dopo l'amichevole persa contro il Villarreal, arrivano le pagelle della Gazzetta dello Sport che analizza la prestazione dei giocatori dell'Inter. Voti bassi e poche sufficienze. 5,5 per Simone Inzaghi: "C'è tanto da fare. La fase difensiva, ma pure la costruzione attorno a Lukaku". 5 per Milan Skriniar tornato in campo dopo l'infortunio patito in nazionale: "La gamba ancora non c'è. Il modo in cui viene tagliato fuori da Pedraza sull'1-3 non è da lui".