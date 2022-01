CorSera – L’Inter vince anche senza giocare: derby snodo cruciale per lo scudetto

Sorridono Simone Inzaghi, l'Inter e i suoi tifosi. L’unico vincitore di Milan-Juventus sono proprio i nerazzurri: l'analisi

Sorridono Simone Inzaghi, l'Inter e i suoi tifosi. L’unico vincitore di Milan-Juventus è proprio l’Inter. Nell’analisi sulla sfida di ieri sera in programma a San Siro, il Corriere della Sera si concentra anche sulla corsa scudetto dopo il successo in rimonta dei nerazzurri e quello nel pomeriggio del Napoli. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “Né gol, né occasioni, Milan-Juve lascia tutto com’è, soprattutto la sensazione di due squadre incompiute, irrisolte, in difficoltà nel cuore dell’inverno. Il Diavolo, dopo la sconfitta contro lo Spezia, anche per colpa dell’arbitro Serra, fa poco per vincere. La Juve è meno passiva che in altre circostanze, anche più solida, ma inesistente negli ultimi sedici metri tanto che chiude la serata senza lo straccio di un tiro nello specchio della porta (non succedeva da quasi tre anni) e l’unico sussulto è un probabile intervento da rigore di Messias su Morata. Il Milan fa qualcosa in più, ma poco: Szczesny si limita a qualche intervento di ordinaria amministrazione, nel primo tempo su Leao e nella ripresa su Theo Hernandez.