Derby Champions, per chi tifa l’Italia? Inter davanti al Milan: 11 regioni nerazzurre

"L’Inter vince la sfida dei pullman che arriveranno a San Siro da fuori regione: 120 a 112. Ma non solo: c’è un po’ di Milano ovunque e, almeno in termini numerici, sono di più gli Inter club che quelli dedicati al Milan. Non è un dato assoluto, certo, perché non tutte le associazioni hanno gli stessi iscritti. Però lo studio resta indicativo: 755 i club dedicati alla squadra nerazzurra in Italia. I club rossoneri sono in numero inferiore, in termini generali: 557. Ma nella suddivisione regione per regione, il testa a testa è appassionante e rende ancora più incandescente l’attesa per questa doppia supersfida di Champions, che mette in palio un posto nella finale di Istanbul", riporta La Gazzetta dello Sport.