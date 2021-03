Inter pronta per vincere? Segnali dalla squadra di Conte: c’è un giocatore che…

Riduttivo parlare di un'Inter che si basa solo sul contributo (gigantesco) di Romelu Lukaku: Rivista Undici dedica un focus ai segnali dei nerazzurri nell'ottica di vincere.

Sono tanti gli elementi che possono definire una squadre pronta a vincere, mai uno soltanto. Questo anche in risposta alla diceria che le fortune dei nerazzurri sarebbero riassumibili nel contributo (seppur fondamentale e gigantesco) di Romelu Lukaku. Non dimentichiamo "il contributo determinante di un giocatore (Alexís Sánchez) che di solito inizia le partite in panchina, ma che in realtà farebbe il titolare nella stragrande maggioranza delle altre squadre di Serie A. La forza dell'Inter è proprio questa, nasce nella rosa abbondante – in panchina a Parma c'erano Lautaro Martínez, Kolarov, Sensi, Young, Vidal, Darmian – ma si esprime anche nei meccanismi cercati e trovati da Conte grazie al lavoro sul campo, attraverso epurazioni inizialmente dolorose (Eriksen), esperimenti continui (Perisic e lo stesso Eriksen), altre esclusioni (ora tocca a Vidal e Kolarov stare ai margini). Insomma, l'Inter è una squadra che si è evoluta per arrivare a questo punto della stagione in questa condizione di evidente superiorità, che per farlo ha forse sacrificato anche il passaggio della fase a gironi in Champions League, una situazione scomoda a cui però Conte e i suoi uomini hanno reagito in maniera esemplare. Anche questo è un segnale: l'Inter sembra davvero essere pronta per vincere", conclude Rivista Undici.