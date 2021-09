GdS – Inter, qualità lontana da quella di Napoli e Milan. E c’è una grande lacuna

I nerazzurri hanno iniziato in maniera positiva la stagione, dimostrando di poter competere ancora per la vetta

L'Inter, dopo essere tornata a vincere lo scudetto, non ha intenzione di recitare un ruolo da comprimaria, e questo inizio di stagione ne è la prova: quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate di campionato. Oltre ai pregi, La Gazzetta dello Sport evidenzia anche i difetti della rosa nerazzurra: "Conte, Lukaku e Hakimi non si sono portati via l'inesorabilità di questa Inter. [...] Una lacuna: le alternative difensive sono troppo distanti dal rendimento dei titolari. Manca un difensore veloce, alla Cordoba, anche perché Inzaghi ha alzato la linea e può capitare più di prima di dover di dover rincorrere. Se non cresce Calhanoglu, la qualità in costruzione è troppo lontana da quella di Napoli e Milan. Per creare occasioni, l'Inter deve soprattutto correre e conquistare corner".