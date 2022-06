Sky – Inter, mercoledì le visite mediche di Lukaku e Asllani

Mercoledì 29 giugno sarà il Lukaku-day in casa Inter. È tutto pronto per il ritorno del belga a Milano e per le visite (anche di Asllani)

Mercoledì 29 giugno sarà il Lukaku-day in casa Inter. È tutto pronto per il ritorno del belga a Milano e - riporta Sky Sport - proprio in giornata si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Stesso iter per Kristjan Asllani; nell'operazione con l'Empoli ci sarà Satriano a fare il percorso inverso in prestito. Un doppio colpo in entrata per Simone Inzaghi, che riaccoglie Big Rom e avrà a disposizione il vice Brozovic per la prossima stagione.