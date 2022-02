Il Giornale – Inter, vittoria meritata ma non inganni: persa la perfezione di dicembre

Il quotidiano parla del 2-0 con la Roma: meritato ma arrivato con la difficoltà di mettere a segno il secondo gol come nel derby

Il due a zero contro la Roma non deve trarre in inganno. La filosofia de Il Giornale il giorno dopo Inter-Roma e la vittoria nerazzurra per due a zero.

Ecco come il quotidiano nazionale racconta la gara: "L’Inter centra l’unico risultato possibile per dribblare polemiche e fantasmi, batte la Roma (2-0) e stasera di certo tifa Milan, per rifarsi in semifinale di Coppa Italia dell’affronto subito nel derby e anche per zavorrare di altre 2 partite il calendario rossonero, sennò decisamente più leggero del suo. Prima Dzeko, secondo gol al secondo incrocio col passato, poi Sanchez, l’asso di coppe in questo scorcio di stagione, con una sventola da 25 metri. Fatti i conti, la vittoria è giusta: il punteggio è netto, ma non inganni. La partenza dell’Inter è devastante, persino più di quanto già non fosse stata 2 mesi fa in campionato, a Roma. Come se la calorosa, emozionante accoglienza riservata a Mourinho dai tifosi dell’Inter, avesse nuociuto ai suoi giocatori di oggi, incapaci per un quarto d’ora di opporsi alla strabordante manovra nerazzurra... Insomma, solo e tanta Inter, ma come già nel derby, anche stavolta il colpo del 2-0, che tanto avrebbe il sapore dell’immediato kappaò non arriva, a conferma che l’Inter del 2022 ha smarrito la perfezione di dicembre".