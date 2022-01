CorSera – Inter, vittoria meritata. Il piano di Allegri infranto all’ultimo respiro

Il focus del quotidiano sulla vittoria della Supercoppa da parte dei nerazzurri contro i bianconeri

L’Inter festeggia sotto la curva Nord e merita di farlo dopo una battaglia lunga 120 minuti, una partita più tattica che bella, in cui i campioni d’Italia non riescono quasi mai a sfruttare il palleggio e la qualità degli interpreti nella fase d’attacco. La Juve è tosta, come l’ha disegnata Allegri: concede poco allo spettacolo e dopo aver subito tre gol all’Olimpico dalla Roma, si aggrappa a una difesa e alla sua arma migliore del momento: la resistenza. Così trascina l’Inter nella partita che preferisce, sporca e complicata. Il piano si infrange all’ultimo respiro.