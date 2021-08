Inter, vittoria in amichevole per la Primavera di Chivu: 4-1 contro il Pavia

Continua la preparazione in casa Inter in vista della prima giornata di campionato, in programma domenica 29 agosto, contro l'Atalanta

PAVIA - Continua la preparazione in casa Inter in vista della prima giornata di campionato, in programma domenica 29 agosto alle ore 16.30 contro l'Atalanta. Quest'oggi, nell'amichevole disputata contro il Pavia (eccellenza), la formazione allenata da Cristian Chivu si è imposta per 4-1: in rete per i nerazzurri Carboni, Jurgens, Moretti e Abiuso.

Tra le fila dei nerazzurri è sceso in campo Mateus Cecchini Muller, al suo esordio in maglia nerazzurra dopo l'esperienza alla Virtus Entella. Un altro volto nuovo per l'U19 interista dopo gli arrivi di Samo (Spal), Nunziatini (Livorno) e il ritorno alla base di Silvestro.

